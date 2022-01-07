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Burak Yılmaz'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Burak Yılmaz'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Milli oyuncu Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüs testini pozitif çıktığını açıkladı.

Fransa'nın Lille takımında forma giyen milli futbolcumuz Burak Yılmaz kötü haberi sosyal medya hesabından verdi. Fransa'da oynadığı zaman boyunca tüm taraftarların sevgilisi haline gelen yıldız oyuncu koronavirüse yakalandı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Burak Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüse yakalandığını açıkladı. Bu paylaşımın ardından yıldız oyuncunun sevenleri Burak Yılmaz'a binlerce geçmiş olsun mesajı attı.

Etiketler burak yılmaz korona koronavirüs
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