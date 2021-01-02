Burnley - Fulham maçına koronavirüs ertelemesi!

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The Athletic'in haberine göre Fulham kadrosunda tespit edilen koronavirüs vakaları sebebiyle yarın oynanacak olan Burnley - Fulham maçı ertelendi.
Fulham'ın 30 Aralık Çarşamba günü Tottenham ile oynaması gereken maç da aynı sebepten ötürü ertelenmişti.
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