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  4. 02 Ocak 2021 15:05

Burnley - Fulham maçına koronavirüs ertelemesi!

İngiltere Premier Lig'de 3 Ocak Pazar günü oynanması planlanan Fulham - Burnley maçı, Fulham kadrosundaki koronavirüs vakaları sebebiyle ertelendi.

Burnley - Fulham maçına koronavirüs ertelemesi!
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The Athletic'in haberine göre Fulham kadrosunda tespit edilen koronavirüs vakaları sebebiyle yarın oynanacak olan Burnley - Fulham maçı ertelendi.

Fulham'ın 30 Aralık Çarşamba günü Tottenham ile oynaması gereken maç da aynı sebepten ötürü ertelenmişti.

burnley , fulham , koronavirüs
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