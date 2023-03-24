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Bursaspor o maçı seyircisiz oynayacak

Bursaspor o maçı seyircisiz oynayacak
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Bursaspor Kulübü, yarınki Tarsus İdman Yurdu mücadelesinin seyircisiz oynanacağı açıkladı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bursaspor, yarın oynanacak olan Tarsus İdman Yurdu maçına seyirci alınmayacağını duyurdu.

Bursaspor’dan yapılan açıklamada, “25 Mart 2023 Cumartesi saat 14:00’da Tarsus Şehir Stadyumu’nda başlayacak Tarsus İdman Yurdu maçımız, stadyumda yapılan koltuk ve bakım faaliyetleri nedeniyle seyircisiz oynanacaktır” ifadelerine yer verildi.

Etiketler mesin tarsuz bursaspor
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