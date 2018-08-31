Bursaspor Polonylalı yıldızı kaptı !

Bursaspor, uzun süredir transferini noktalamak için uğraştığı Polonyalı Kamil Grosicki’de mutlu sona ulaştı. Yeşil beyazlılar, 30 yaşındaki oyuncuyu Hull City’den 2 yıllığına kiraladı. Türkiye’de bulunan oyuncunun bugün Bursa’ya gelerek sağlık kontrolünden geçeceği ve ardından resmi sözleşmeyi imzalayacağı öğrenildi.

Daha önce Süper Lig’de Sivasspor’da ter döken deneyimli oyuncu, kırmızı beyazlı ekipte 104 maça çıkıp 16 gol atıp 26 asist kaydetti. Geçtiğimiz yıl Ocak ayında Rennes’den Hull City’ye 9 milyon Euro karşılığında transfer olan Grosicki, İngiliz ekibinde ise 54 maçta 9 gol attı, 11 golün de hazırlayıcısı oldu.

Bursaspor'dan Galatasaray'a dev çalım !