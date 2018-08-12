Bursaspor’dan çok sert Fenerbahçe açıklaması !

Bursaspor Kulübü, Fenerbahçe ile oynadıkları maç sonrasında Ali Koç’a yönelik bir açıklama yaptı.

İşte Bursaspor’dan yapılan açıklama:

“Fenerbahçe büyüktür küfür etmez mottosuyla başlattığınız yeni sezonda, önce maç öncesinde bizim en değerlimiz olan taraftarlarımıza ve onların liderine ve bizim de en değerlilerimizden birine karşı sergilediğiniz bu vahşi ve mertlikle bağdaşmayan davranışınız için hesap vermelisiniz. Saha dışındaki bu davranışınızı, maç içindeki hakem ve VAR kararlarıyla birleştirdiğinizde nasıl bir açıklama yapacağınızı merakla bekliyoruz. KOÇ…”

Bursaspor maçın ardından ilerleyen saatlerde açıklamayı kulübün sosyal medya hesabından ve resmi sitesinden kaldırdı.

BURSASPOR BAŞKANI ALİ AY: “ALİ KOÇ BİZİ ÇOK GÜZEL AĞIRLADI”

Öte yandan Bursaspor’un bu açıklaması öncesinde maçı stattan izleyen Bursaspor Başkanı Ali Ay, maç sonunda yaptığı açıklamada”Ali Koç başkana başarılar diliyorum. Bizi çok güzel ağırladı. Olması gereken buydu. Kulüpler Birliği’nde de artık daha uyumlu bir birlik göreceğiz” ifadelerini kullandı.

İşte Bursaspor’un siteden kaldırdığı açıklaması;