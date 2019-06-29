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  4. 29 Haziran 2019 20:36

Bursasporlu Muhammet Şengezer'e Sevilla, Atletico Madrid ve Galatasaray talip

Bursaspor'un genç kalecisi Muhammet Şengezer, İspanyol ekipleri Sevilla ve Atletico Madrid'in gözdesi durumunda... Muslera'ya alternatif arayan Galatasaray da Muhammet'i istiyor.

Bursasporlu Muhammet Şengezer'e Sevilla, Atletico Madrid ve Galatasaray talip
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Spor Toto Süper Lig'den küme düşen Bursaspor oyuncu satışı gerçekleştirerek finansal durumunda rahatlama yaşamak istiyor. Bursaspor'un genç kalecisi Muhammet Şengezer ise hem Türkiye'deki hem de Avrupa'daki takımların gözdesi durumunda.

İspanya LaLiga ekiplerinden Sevilla, Muhammet Şengezer'in transferi konusunda istekli. Genç kalecinin transfer edilmesi yönünde bir rapor hazırladı. Bu transferin bu yaz yaşanma ihtimali de mevcut. Diğer bir İspanyol ekibi Atletico Madrid'in şu an bir girişimi yok ama bu konuda bir çalışma yapmaları bekleniyor.

MUHAMMET'İ GALATASARAY DA İSTİYOR
Öte Muhammet Şengezer, yandan Muslera'ya alternatif arayan Galatasaray'ın da listesinde. Sarı-kırmızılı takım bu transferi bitirmek istiyor. Bursaspor ise Muhammet'i kolay kolay bırakmak istemiyor.

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