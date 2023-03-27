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Bursaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Bursaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
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Bursaspor tarafından yapılan açıklamaya göre, yeşil beyazlı kulüp teknik direktörlük konusunda Özer Hurmacı ile anlaşamaya vardı.

Bursaspor, teknik direktörlük konusunda Özer Hurmacı ile anlaştı. Özer hali hazırda Bursaspor'da forma giyiyordu.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Bursaspor yaptığı açıklamada, "Kulübümüz Futbol Sorumlusu görevine Özer Hurmacı getirilmiştir.

Özer Hurmacı süreç içerisinde hem Futbol Sorumlusu hem de profesyonel futbolcumuz olarak kulübümüze katkı sağlayacaktır.

Kendisine ve ekibine yeni görevlerinde başarılar dileriz." ifadelerini kullandı.

Etiketler Bursaspor teknik direktör yeşil beyaz
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