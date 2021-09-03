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  4. Büyük Skandal! Ozan Tufan, Fenerbahçe'ye geri mi dönüyor?

Büyük Skandal! Ozan Tufan, Fenerbahçe'ye geri mi dönüyor?

Büyük Skandal! Ozan Tufan, Fenerbahçe'ye geri mi dönüyor?

İngiliz ekibi Watford'a satın alma opsiyonuyla kiralanan Ozan Tufan'ın geri dönebileceği iddia edildi.

Mynet'in haberine göre; Watford'a transfer olan Ozan, çalışma izni alamadı. İngiltere Çalışma Bakanlığı'na çalışma izni başvurusunukabul etmediği, Ozan'ın bu sebeple geri dönebileceği iddia edildi.

FORMA NUMARASI YOK
25 kişilik Premier Lig listesinde Ozan'ın isminin yer almaması dikkat çekti.

Watford'un resmi sitesinde 26'ncı futbolcu olarak Ozan'ın fotoğrafı yer almasına rağmen forma numarasının olmaması da söylentileri kuvvetlendirdi.

Etiketler ozan tufan fenerbahçe
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