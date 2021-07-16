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Caner Erkin, canlı yayında takım arkadaşlarına küfür etti!

Fenerbahçe'nin tecrübeli sol beki Caner Erkin, Topuk Yaylası'ndaki kampta takım arkadaşlarına ettiği küfürler canlı yayına yansıdı.

Oynadığı takımlarda antrenmanlarda ve maçlarda arkadaşlarıyla, çoğu zaman rakiple gerilimler yaşayan Caner Erkin, Topuk Yaylası'ndaki kampta da aynı tavrını sergiledi. Ancak bu kez tecrübeli futbolcu 'ağabey' rolünde olduğu için yaşça küçük arkadaşları onun bunu bilinçli yapmadığının farkında.

"OĞLUM BERKE"
İrfan Can Kahveci'ye, "Has...... lan! Has...... lan!" diye küfreden Caner, Berke'ye ise daha sert şekilde yüklendi. Caner antrenmanda Berke'ye, "Oğlum ne yapıyorsun Berke! Lan S...... belanı ha!" şeklinde küfürler yöneltti. Bu anlardan sonra yayında derin bir sessizlik oluştu.

Etiketler Fenerbahçe caner erkin berke irfan can küfür
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