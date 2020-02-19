CANLI | Fenerbahçe Başkanı Ali Koç konuşuyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gündeme dair açıklamalar yapıyor...

İŞTE ALİ KOÇ'UN SÖZLERİ:

"Dün gece oyun oynanırken, kural değişti. TFF'nin bir açıklaması var. Demek ki kurallar oyun oynanırken değişiyormuş. Bu toplantıyı yapmama kararı aldık ama arkadaşlar yoğun ilgi nedeniyle bu basın toplantısını 'Yapalım' dediler.

Bir video hazırladık. Sezon başından beri, son dönemlerde yaşadığımız her şeyi tüm çıplaklığıyla ortaya serecek."

"WHATSAPP ÜSTÜNDEN KARAR ALINACAKTI"

"Hepinizin bildiği pozisyonlar bunlar ama bütünüyle baktığınızda başka bir resim çıkıyor ortaya. 4. hafta Alanyaspor maçıyla başladı, sizinle paylaştığımız pozisyonlar bize göre yoruma açık olmayan pozisyonlar. 2 kusurlu gol yedik, kural hatası için başvurduk. Bizi üzen bunun ele alınma şekliydi. Başvuru yapılmadan kural hatası yoktur açıklaması yapıldı. Az kalsın WhatsApp üstünden karar alınacaktı. IFAB kararı okunmadı.

"1 HAFTA SONRA BİZ YAPINCA TEKRAR EDİLDİ"

"Antalyaspor maçında pek çok maçta verilen, bize gelince verilmeyen Jailson'la aynı şekilde olan bir el var. Kayserispor maçında 3 penaltımız verilmedi. Tüm Türkiye'nin tartıştığı bir maç olmasına rağmen ertesi hafta maç aldı Arda Kardeşler. Yeni Malatyaspor maçında kaçırdığımız penaltının tekrar edilmesi gerekirdi, 1 hafta sonra biz yapınca tekrar edildi ama bu doğru karardı."

"NE FENERASYON KALMIŞTI, NE ZORLU..."

"4 dakika 17 saniye Göztepe maçında bizim golümüz hakkında istişare edildi. Ne edildi bilmiyorum. Aut atışına korner verildi, döndü gol oldu. Bir derbi deplasmanında yanlış bir taç kararı verilmiş gol olunca ortalık yangın yeriydi. Trabzonspor maçında Max Kruse'nin hiçbir temasının olmamasına rağmen golümüzün verilmemesini de gördünüz. Bizim lehimize olsa ne Fenerasyon kalmıştı, ne Zorlu toplantısı, ne bir şey..."

