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  4. Canlı yayında kıyamet koptu! Bardaklar havada uçuştu

Canlı yayında kıyamet koptu! Bardaklar havada uçuştu

TV100'de yayınlanan ''Var Odası'' programında Galatasaraylı yorumcu Oğuz Altay ile Fenerbahçeli yorumcu Emre Bol birbirine girdi. Bardakların havada uçuştuğu tartışmada ikili birbirinin üzerine yürüdü.

TV 100 ekranlarında yayınlanan VAR Odası programında, "2010-2011 sezonunun şampiyonu kim?" tartışması stüdyoda gergin anların yaşanmasına sebep oldu.

"HIRSIZSINIZ!"
Yorumculardan Emre Bol'un Oğuz Altay'a "TFF'nin sitesine gir 2010-2011 şampiyonu kimmiş çıkar, çıkar!" diye bağırmasının ardından Altay, "Kamu vicdanında 2010-2011 şampiyonu Trabzonspor'dur kardeşim, bu kadar basit" yanıtını verdi. Bu sözlerin ardından stüdyoda tansiyon iyice yükselirken Altay'ın "Hırsızsınız!" şeklinde bağırması sonrası ortalık karıştı.

BİRBİRLERİNE BARDAK ATTILAR, PROGRAMA ARA VERİLDİ
Emre Bol, "Sensin hırsız!" diyerek önünde duran bardağı Altay'ın olduğu bölüme fırlattı. Bu harekete aynı şekilde karşılık veren Altay yerinden kalkarak Emre Bol'un üzerine yürümek istedi ancak diğer yorumcular araya girerek kendisini engelledi. Yaşananların üzerine program reklam arasına girdi.

Etiketler emre bol oğuz altay var odası
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