Cardiff City'de Erol Bulut dönemi sona erdi
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İngiltere Championship ekiplerinden Cardiff City, teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Bu sezon ligde çıktığı 6 karşılaşmada 5 yenilgi, 1 beraberlik alan Ada ekibi, Türk teknik adam Erol Bulut ile yollarını ayırma kararı aldı.
Erol Bulut, Cardiff City ile çıktığı 58 resmi maçta 22 galibiyet, 6 beraberlik ve 30 mağlubiyet yaşadı.
Kulüpten yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi; “Yönetim Kurulu olarak Erol Bulut'a tüm çalışmalarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz.”
DHA
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