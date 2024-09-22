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Cardiff City'de Erol Bulut dönemi sona erdi

Cardiff City'de Erol Bulut dönemi sona erdi
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İngiltere Championship ekiplerinden Cardiff City, teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Bu sezon ligde çıktığı 6 karşılaşmada 5 yenilgi, 1 beraberlik alan Ada ekibi, Türk teknik adam Erol Bulut ile yollarını ayırma kararı aldı.

Erol Bulut, Cardiff City ile çıktığı 58 resmi maçta 22 galibiyet, 6 beraberlik ve 30 mağlubiyet yaşadı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi; “Yönetim Kurulu olarak Erol Bulut'a tüm çalışmalarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz.”

DHA

Etiketler Cardiff City İngiltere cardiff city erol bulut
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