Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı CANLI İZLE

Süper Lig Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı ile 3 haftalık araya giriyor. Çaykur Didi Stadyumu'nda Fenerbahçe'yi 22 kez ağırlayan Çaykur Rizespor, bu karşılaşmalardan 6 kez galibiyet elde ederken, 11 mücadeleden ise mağlubiyetle ayrıldı. Futbolseverler bu maçı şifresiz izlemek için canlı yayın arıyor. İlk devrenin son maçı olan Çaykur Rizespor Fenerbahçe canlı izlemek için detaylar haberimizde. Bu kritik mücadeleyi beIN Sports HD 1'den canlı izleyebilirsiniz. Ç. Rizespor - Fenerbahçe maçının canlı anlatımı Mynet.com'da...

ÇAYKUR RİZESPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 17. Hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor Fenerbahçe'yi konuk edecek. 29 Aralık Pazar günü saat 19.00'da oynanacak olan karşılaşma, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.

ÇAYKUR RİZESPOR - FENERBAHÇE MUHTEMEL İLK 11'LERİ

ÇAYKUR RİZESPOR

FENERBAHÇE: Gökhan- Abdullah, Abarhoun, Talbi, Melnjak, Diomande, Vetrih, Samudio, Boldrin, Umar, Oğulcan

ÇAYKUR RİZESPOR

FENERBAHÇE: Altay- Isla, Jailson, Zanka, Dirar, Ozan, Gustavo, Deniz, Kruse, Rodrigues, Muriç

ÇAYKUR RİZESPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI ANLATIM

ÇAYKUR RİZESPOR FENERBAHÇE MAÇI SAKAT VE CEZALILARI

ÇAYKUR RİZESPOR

SAKAT: Sasse, De Pauw

CEZALI: Moroziuk

FENERBAHÇE

SAKAT: Sadık, Moses, Zajc, Hasan Ali

CEZALI: Serdar Aziz

FENERBAHÇE KAMP KADROSU

Fenerbahçe'de Süper Lig'in 17. haftasında bugün Çaykur Rizespor ile deplasmanda yapılacak karşılaşmanın kadrosu belli oldu.

Sakatlığı nedeniyle geçen haftaki Beşiktaş derbisinde forma giyemeyen Emre Belözoğlu da kadroya dahil edildi.

Sarı-lacivertli takımın Çaykur Rizespor kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

Altay Bayındır, Harun Tekin, Zanka, Adil Rami, Mauricio Isla, Murat Sağlam, Jailson, Emre Belözoğlu, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Ozan Tufan, Nabil Dirar, Alper Potuk, Ferdi Kadıoğlu, Max Kruse, Garry Rodrigues, Deniz Türüç, Mevlüt Erdinç, Vedat Muriqi.

LİGDE 37. RANDEVU

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor, bugün Rize'de yapacakları maçla Süper Lig'de 37. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 36 karşılaşmanın 21'ini Fenerbahçe, 7'sini Çaykur Rizespor kazandı, 8 müsabaka ise berabere sona erdi.

Fenerbahçe bu maçlarda rakip fileleri 71 kez havalandırdı, kalesinde ise 37 gole engel olamadı.

Geçen sezonun ilk yarısında Rize'de yapılan maçı ev sahibi ekip 3-0 kazandı, ikinci devre İstanbul'da kazanan taraf 3-2'lik skorla Fenerbahçe oldu.

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER CAN SIKIYOR

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor deplasmanına 5 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Victor Moses, Hasan Ali Kaldırım, Miha Zajc ve Sadık Çiftpınar, Rize deplasmanında forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yanı sıra, geçen hafta derbide sarı kart görerek cezalı duruma düşen Serdar Aziz de Rize’de takımını yalnız bırakacak.

ÇAYKUR RİZESPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE

DEPLASMANDA KAYIP

Sarı-lacivertliler, Süper Lig’deki son 4 deplasman maçında galip gelemedi. İstikbal Mobilya Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor’a yenilip BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Göztepe’yle berabere kalan Fenerbahçe, son dış saha galibiyetini 20 Ekim’de Denizlispor karşısında aldı. Bu sezon deplasmanda 8 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik, 3 yenilgi alan Fenerbahçe, dış sahada 15 puan yitirdi.

FENERBAHÇE'NİN RİZE İSTATİSTİĞİ

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor takımları bugün karşılaşacakları Rize'de daha önce 18 lig maçına çıktı.

Rize'de konuk Fenerbahçe 8, ev sahibi Çaykur Rizespor 5 galibiyet aldı, 5 maç da berabere sonuçlandı. Fenerbahçe 34, Çaykur Rizespor ise 22 gol attı.

2 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe’de 2 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Kaptan Emre Belözoğlu ve Vedat Muric, Çaykur Rizespor karşısında sarı kart görmeleri durumunda ligin ikinci devresindeki Gaziantep FK mücadelesinde forma giyemeyecek.

