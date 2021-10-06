Çaykur Rizespor- Galatasaray maçının hakemi Ali Palabıyık'a tarihi ceza

Süper Lig'de artan hakem hataları sonrasında Kulüpler Birliği, Ali Palabıyık için tarihi bir ceza vermeye hazırlanıyor.

Süper Lig'de artan hakem hataları sonrasında Kulüpler Birliği bugün hakemleri konuşmak için toplanıyor.

Çaykur Rize- Galatasaray maçında yaşananlar, Trabzonspor 'un hakem kararlarına isyanı, Beşiktaş 'ın Sergen Yalçın'ın atılması ve onun öncesindeki pozisyon konusundaki itirazları, F.Bahçe'nin hatalara tepkisi başta olmak üzere tüm kulüpler hakemlerden şikâyetçi olmuştu.

TARİHİ CEZA! 2. YARIYA KADAR...

Toplantı sonrası MHK'nin değişmesi için kulüplerin, TFF'ye ortak yazı yollayacağı öğrenildi. Sabah'ın haberine göre; MHK'nin, Rize-Galatasaray maçının orta hakemi Ali Palabıyık'a 2. yarıya kadar maç vermeyeceği kaydedildi.

ALİ PALABIYIK İÇİN FLAŞ İDDİA! SEBEP HALİL UMUT MELER Mİ?

TV100'ün iddiasına göre; bir MHK yetkilisi "Ali Palabıyık'ın morali bozuk, çünkü Halil Umut Meler'in kendisinin önüne geçtiğini düşünüyor" dedi.

Palabıyık'ın moralinin bu sebeple bozuk olduğu da iddialar arasında.

FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde Çekya'nın Sparta Prag ile İskoçya'nın Rangers takımları arasındaki maçı yönetmişti. Halil Umut Meler ise Şampiyonlar Ligi'ndeki Salzburg - Lille mücadelesinde görev aldı.

NE OLMUŞTU?

Maçın uzatma anlarının bitmesine rağmen 90+10'da Diagne'nin tartışmalı asisti maçın önüne geçmişti. Eski hakem Deniz Çoban o golü yorumladı.

"GOLÜN %100 İPTAL EDİLMESİ GEREKİRDİ"

Deniz Çoban, Ali Palabıyık için, ''Performansı kötü, morali kötü, Rize maçına verildi. Bu golün %100 iptal edilmesi gerekirdi. Spor tarihi için ilginç bir gece yaşandı. Bu maçta yaptıklarının hiçbir izahı kalmadı. Bu pozisyonda 3 tane faul var, gidiyor gol oluyor. VAR öyle demiş, hakem böyle demiş... Arkasını dönmüş pozisyona... Bu kadar kritik bir anda hiçbir şeyden haberi yok. Bugün Ali Palabıyık sahada değildi.'' demişti.

RİZESPOR BAŞKANI MAÇTAN SONRA KONUŞMUŞTU

Son golde VAR'a gidilmesini beklediklerini belirten Tahir Kıran, "Son golde sanırım elektrikler kesildi, VAR ile iletişim koptu. Riva ile görüşemediler sanırım. Ali Palabıyık kendine yakışanı yaptı, maçı güzel şekilde idare etmiştir. Herkes VAR'a gidecek diye düşündü. Bir anda düdüğü çaldı maçı bitirdi. Skor tabelası ondan 2-2 kaldı. Benim takımım bir gün böyle maç kazanırsa, ben kendime yediremem" diye konuşmuştu.

MUSLERA ÇILGINA DÖNMÜŞTÜ

Rizesporlu Cemali'nin topu dışarıdan çevirdiğini düşünen Muslera, oyunun devam etmesinin ardından yardımcı hakeme sert itirazlarda bulunmuştu. Hakem Ali Palabıyık'ın sarı kart göstermesine rağmen tecrübeli kaleci itirazlarını sürdürmüştü. Gördüğü sarı kartın ardından topa vurarak tepkisine devam eden tecrübeli eldivenin kırmızı kart görmesi gerektiği de konuşulmuştu.