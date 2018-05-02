Celta Vigo'da Emre Mor krizi !

İspanya’da Celta Vigo forması giyen Milli futbolcu Emre Mor, teknik direktör Juan Carlos Unzue tarafından bu sezon ikinci kez kadro dışı bırakıldı.

İspanyol basınında bugün yer alan haberlerde, Emre Mor’un kadro dışı bırakılmasının sebebi olarak ise yine disiplinsiz davranışları gösterildi. Emre’nin antrenmanda disiplinsiz hareketler yaptığı ve bir pozisyonda takım arkadaşını ciddi şekilde sakatlayabilecek faul yapmasının ardından kadro dışı bırakıldığı belirtildi.

İKİNCİ KEZ KADRO DIŞI

Milli futbolcu, Nisan ayında da Unzue tarafından kadro dışı bırakılmıştı. Unzue, kadro dışı bırakma kararının disiplinsiz hareketler olduğunu ve Emre’nin antrenmanlara geç geldiğini, takım arkadaşlarına saygısızlık yaptığını söylemişti. Emre ise ardından sosyal medya hesabı üzerinden özür mesajı paylaşmıştı.

DAHA ÖNCE ÖZÜR DİLEMİŞTİ

20 yaşındaki futbolcu, ilk kadro dışı kaldığı dönemin ardından ”Takım arkadaşlarıma yardım edemeyeceğim için hayal kırıklığı yaşıyorum ancak bunun tek suçlusu benim. Bir profesyonel olarak antrenmana geç kalmamalıydım. Bu durum bir daha kesinlikle yaşanmayacak ve yeniden kadroya girebilmek için her şeyi deneyeceğim.” sözlerini kullanmıştı.

Bir kez daha kadro dışı kalan Emre Mor’un sezon sonuna kadar Celta Vigo forması giymesi beklenmiyor. Türk yıldız, bu sezon La Liga’da 23 kez Celta formasını giyerken 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.