Celtic taraftarlarından Filistin'e destek

İsrail askerlerinin 17 Filistinliyi öldürdüğü Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü'nde İsrail askerlerinin Filistinlilere yönelik şiddet ve barbarlık dolu eylemleri tüm dünyada olduğu gibi İskoçya'da da tepki gördü.

Celtic'li taraftarlar tribünlerde açtıkları Filistin bayrakları ile Gazze'ye destek verdi. Filistin bayrakları sallayan taraftarlar, İsrail aleyhine de tezahüratlarda bulundu.

BU İLK DEĞİL!

İskoçya ekibi Celtic'in bu anlamlı hamlesi aslında bir ilk değil. Daha önce bir çok kez tribünlerde Filistinlilere yönelik destek eylemleri gerçekleştiren Celtic'li taraftarlar, geçtiğimiz günlerde stadyumda "Kudüs Filistinlilerindir" yazılı bir koreografi şovu gerçekleştirmişti.