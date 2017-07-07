Cenk Gönen Malaga yolcusu !

Galatasaray, Arda Turan ve Emre Çolak'ın ardından, İspanya La Liga'ya bir Türk futbolcu daha göndermeye hazırlanıyor. Sıradaki isim, milli kaleci Cenk Gönen...



Yaklaşık 3 sezondur Volkan Demirel'le rekabete girebilecek bir kaleci arayan Fenerbahçe, Malaga'da forma giyen tecrübeli isim Idriss Carlos Kameni'yi geçtiğimiz günlerde kadrosuna katmıştı. Kamerunlu file bekçisinin ayrılışı sonrası, kalede oluşa boşluğu kapatmak isteyen Malaga kulübü ise, aradığı ismi Türkiye'de buldu. İspanyol ekibi; Galatasaray'ın iki yıl önce Beşiktaş'tan transfer ettiği Cenk Gönen'e talip oldu. 29 yaşındaki eldiven için Galatasaray'ın kapısını çalan Malaga, oyuncunun transferi konusunda Sarı Kırmızılı kulüple anlaştı.



Cenk Gönen'in, İspanyol temsilcisiyle yapacağı görüşmelerin ardından La Liga'nın yolunu tutması bekleniyor.



Futbola Göztepe altyapısında başlayan Cenk Gönen, sonrasında Altay, Denizlispor ve Beşiktaş takımlarının formalarını giydi. Kariyeri boyunca Süper Lig'de 96 karşılaşmaya çıkan 29 yaşındaki futbolcu, 2 kez de A Milli Takım'da görev aldı.



Son 5 yılı kayıp



Beşiktaş'a transfer olduğunda, Rüştü Reçber'in veliahtı olarak gösterilen Cenk Gönen, son yıllarda istediği kadar forma şansı bulamadı. Milli kaleci, geride kalan 5 sezonda yalnızca 20 maçta görev alabildi.