Cenk Tosun sahalara geri döndü

İngiltere Premier Lig ekibi Everton'da forma giyen Cenk Tosun, uzun süreli sakatlığının sona ermesinin ardından sahalara geri döndü.

Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta kiralık geçiren Cenk Tosun yaşadığı sakatlık sonrası uzun süre forma giyemedi. BB. Erzurumspor maçında diz kapağından ciddi bir sorun yaşayan ve sahalardan uzak kalan deneyimli golcü, tedavisinin ardından idmanlara döndü. Cenk Tosun, Everton'da bu sezon ilk antrenmanına çıktı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan yıldız futbolcu, "Yeniden başlıyoruz" notunu düştü.