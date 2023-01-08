Cenk Tosun'dan yeni rekor: Beşiktaş tarihine geçti

Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun, Kasımpaşa karşısında da gol atarak Vodafone Park'taki 23. golünü atarak Cyle Larin'i yakaladı ve rekoru paylaştı.

Süper Lig'in 18'inci hafta maçında, Beşiktaş ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, mücadeleyi 2-1'lik skorlar kazandı ve üst üst ikinci galibiyetini elde etti.

Bu maçta takımının ilk golünü atan Cenk Tosun, Vodafone Park'taki golleriyle dikkatleri çekti. Milli futbolcu, 28. dakikada kaydettiği golle Vodafone Park'ta 23. kez rakip fileleri havalandırarak Beşiktaş tarihine geçti.

Larin ile birlikte en golcü isim oldu

30 yaşındaki golcü, bu golle birlikte Cyle Larin ile beraber Vodafone Park'taki en golcü unvanının sahibi oldu. Cenk golün ardından taraftarlar ile birlikte büyük bir sevinç yaşadı.

Son dönemde formda

Bu sezon 16 maça çıkan Cenk Tosun, 7 gol ve 2 asistilik bir performansa imza attı. Tosun'un 6 gol ve 2 asisti ise Şenol Güneş döneminde yapması dikkatleri çekti.