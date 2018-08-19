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  4. 19 Ağustos 2018 12:51

Cenk Tosun'ın arkadaşı boş geçmiyor !

Eveton’un yaz transfer sezonunda kadrosuna kattığı Richarlison çıktığı 2 karşılaşmada kaleye gönderdiği 3 şutu ağlarla buluştu.

Cenk Tosun'ın arkadaşı boş geçmiyor !
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İngiltere'de yaz transfer sezonunda Watford'dan 39 milyon 200 bin Euro bedelle Everton'a transfer olan 21 yaşındaki Richarlison, forma giydiği Wolverhampton ve Southampton karşılaşmalarında rakip kaleye yolladığı 3 şutta da skor üretmeyi başardı. Brezilyalı yıldızın Wolwerhampton’a attığı ikinci golün asistini Cenk Tosun yaptı.

Portekizli hoca Marco Silva'nın güvenip formayı verdiği 1997 doğumlu genç yetenek, geçtiğimiz sezon Watford formasıyla 41 maça çıkarken 5 gol ve 4 asistlik katkı sağlamıştı.

Richarlison , premier lig , everton
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