Cenk Tosun'un imza töreni ertelendi !

Beşiktaş'ın yıldızı Cenk Tosun'un Everton'a transferi resmen gerçekleşti.



Everton, Cenk Tosun için bu akşam imza töreni düzenleyecekti; ancak sağlık kontrollerinin uzaması sebebiyle tören ertelendi. Kulüp, Cenk'in Everton formasıyla ve imza atarken çekilecek fotoğrafını resmi hesabından paylaşacak.



Golcü futbolcunun 13 Ocak'ta Tottenham'la oyananacak olan mücadelede kadroda olması bekleniyor.



Milli golcünün Everton'dan alacağı ücret de belli oldu. Cenk'in, Mavi-Beyazlılar'la 4.5 yıllık anlaşmaya vardığı öğrenildi. Golcü oyuncunun alacağı ücret ise haftalık 125 bin Pound. (633.75 bin TL)