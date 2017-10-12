Cenk Tosun'un talipleri artıyor

Beşiktaş Yönetim Kurulu Sözcüsü Metin Albayrak, Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'deki başarısını Milli Takım'da da sürdüren Cenk Tosun'un Avrupa'nın önemli kulüplerinin takibinde olduğunu söyledi... Cenk'in çok özel bir oyuncu olduğunu belirten Albayrak, "Önünde çok uzun yıllar var. Oynadıkça güzelleşiyor, attıkça kendisini buluyor. Uluslararası maçları çok iyi değerlendirdi. Şu anda 10'a yakın kulübün onun için teması var" ifadelerini kullandı.

"Dünya Beşiktaş'ı izliyor, Avrupa'nın önemli kulüpleri de oyuncularımızı takip ediyor" diyen Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü: "İnşallah Cenk, bu performansını artırarak yoluna devam edecek. Beşiktaş ile başarılara ulaşacak. Takımda sadece Cenk değil, teknik heyetimizin de söylediği gibi bütün oyuncular form tutmaya başladı. Biz 15 Ekim'den sonra iyi bir seviye yakalayacağımızı düşünüyorduk. Ama şu anda baktığımızda takımımız çok iyi bir noktaya geldi."

4 SEZON

131 MAÇ

59 GOL

18 ASİST

DEVLER LİGİ ROTASYONU

Salı günü Monaco ile oynanacak karşılaşmayı düşünen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, Gençlerbirliği maçında milli takımlarından yorgun dönenen Cenk Tosun ve Quaresma'yı yedek soyunduracağı, yerlerine ise Negredo ve Lens'e görev vereceği öğrenildi. Tecrübeli hoca, Gökhan Gönül'ü de 11'de sahaya sürmeyi planlıyor.