Cevad Prekazi: Eski bir Galatasaray oyuncusu olarak utanıyorum

Şampiyonlar Ligi A Grubu’nun 4. haftasında Real Madrid ile karşılaşan Galatasaray, mücadeleden 6-0 mağlup ayrıldı ve Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Maça 4 ve 7. dakikalarda yediği gollerle büyük şokla başlayan sarı-kırmızılı takıma yayıncı kuruluşta Cevad Prekazi eleştirilerde bulundu.

Devre arasında mücadeleyi değerlendiren Galatasaray’ın efsane ismi, “Galatasaray’ın takımı yok. Şampiyonlar Ligi’nde böyle bir takımla bir şey yapamazsın. Kendi evinde iyi oynadı ama Galatasaray’da lider oyuncu yok. Süper bir futbolcusu yok. 13 dakika içinde öyle goller yiyorsun ki, mahalle takımı mısın?” şeklinde konuştu.

"UTANIYORUM"

Maçın ardından da açıklamalarda bulunan Prekazi, "Korkak futbol oynanmaz. Kalpsiz futbol oynanmaz. Kalpten sonra beyin. Beyinsiz futbol oynanmaz. Galatasaray formasını giymek kolay mı? Galatasaray formasını giymek kolay mı? Çok zordur. Olmaz. Böyle olmaz. Burada ameliyat yapacaksın, başka türlü olmaz. Ben eski bir Galatasaray futbolcusu olarak utanıyorum bu gece. Ben Galatasaray'ın Avrupa'da böyle bir tokat yediğini hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.

