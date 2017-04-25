Chapecoense maçında çirkin tezahürat

Geçtiğimiz aylarda yaşanan uçak kazası sonucu oyuncuları hayatlarını kaybeden Chapecoense takımı Cricuma maçında çirkin bir olay yaşadı.

Geçtiğimiz gün Cricuma deplasmanına konuk olan takım sahadan 1-0 mağlup ayrıldı ama maçta, skordan çok daha fazla konuşulan bir olay yaşandı. Ev sahibi takım taraftarlarının bir bölümü 'Uçağın benzinini doldurun" şeklinde tezahürat yapmaya başladı. Chapecoense uçağının benzin sorunu yüzünden düşmesine vurgu yapmaya çalışan bu kesime, kendi taraftarlarından da yoğun tepkiler geldi.

Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Chapecoense başkanı Plinio de Nes Filho; " Bunu yapanlar bir avuç embesil. Aramızdaki rekabet her zaman devam ediyor ama sadece sahada kalacak şekilde olmalı. Yaptıkları şey gerçekten utanç duyulması gereken bir durum ve yaptıkları tezahürattan da anlaşılacağı üzere onlar insan hayatına hiç değer vermeyen tipler" dedi (Ajansspor)