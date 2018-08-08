Chelsea'den rekor transfer ! 80 milyon Euro...

Chelsea, 23 yaşındaki İspanyol kaleci Kepa Arrizabalaga’nın 80 milyon Euro’luk sözleşme fesih bedelini ödedi ve rekor bir transfere imza attı… Öğlen saatlerinde Athletic Bilbao’nun hesabına 80 milyon Euro ödemeyi yaparak transferi resmiyete döken Londra ekibinde transfer duyurusunun ardından kulübün internet sitesi yoğunluk nedeniyle çöktü.

İngiltere’de transfer dönemi yarın sona ereceği için Real Madrid’e gitmekte ısrarcı olan Belçikalı kaleci Thibaut Courtois’ın boşluğunu doldurmak isteyen Chelsea radikal bir kararla dev hamleyi yaptı. Dünyanın en pahalı kaleci transferini gerçekleştiren Chelsea’de taraftarların beklentisi çok büyük…

Bu yaz döneminde Roma’dan Liverpool’a transfer olan Alisson için 75 milyon Euro ödenmişti. Kepa Arrizabalaga bu transfere 5 milyon Euro fark atarak birinci sıraya çıkmış oldu.

İşte kaleci transferi için ödenen rekor bonservis bedelleri:

⇉ 80M€ Kepa

⇉75M€ Alisson

⇉ 52M€ Buffon

⇉ 40M€ Ederson

⇉ 30M€ Neuer

⇉ 29M€ Pickford

⇉ 27M€ Toldo