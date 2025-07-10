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Ciro Immobile'nin yeni takımı belli oldu; imzalar atıldı

Ciro Immobile'nin yeni takımı belli oldu; imzalar atıldı
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Beşiktaş ile yollarını ayıran İtalyan golcü Ciro Immobile, Serie A ekiplerinden Bologna'ya transfer oldu.

İtalyan takımı Bologna, siyah-beyazlı kulüpten ayrılan golcü oyuncu Ciro Immobile'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

İtalyan kulübünden transferle ilgili yapılan açıklamada, "Kırmızı ve maviye hoş geldin Ciro" denildi.

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 41 maça çıkan 35 yaşındaki oyuncu, 19 gol ve 4 asistlik bir performans sergilemişti.

Süper Lig'de 30 karşılaşmada forma giyen 35 yaşındaki oyuncu, 8'i penaltıdan 15 gol kaydetti. Immobile, siyah-beyazlı takımın en golcü futbolcusu olmuştu. 

İHA

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Etiketler Ciro Immobile Bologna Beşiktaş transfer italya
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