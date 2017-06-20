Clichy Galatasaray'ı istedi !

Sahada yıllardır süre gelen Fenerbahçe - Galatasaray rekabeti, liglerin tatile girmesiyle birlikte transfer piyasasında son sürat devam ediyor. İki ezeli rakibi karşı karşıya getiren son isim, Manchester City'nin Fransız sol beki Gaël Clichy oldu.

İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi 1 Temmuz'da sona erecek ve bu tarihten itibaren istediği kulübe bonservis ücreti olmadan imza atabilecek 31 yaşındaki yıldız, kendisiyle ilgilenen iki Türk takımı arasından tercihini yaptı.

Fransız basınında yer alan iddialara göre Clichy, Fenerbahçe'nin yaptığı teklifi beğenmedi ve Igor Tudor'un Galatasaray'ıyla 3 yıllığına anlaştı. Haberde, görüşmelerin tam anlamıyla sona ermediği, resmi açıklamanın ise önümüzdeki günlerde yapılacağı belirtildi.

Kariyerinde Cannes ve Arsenal takımlarının da formalarını giyen Gaël Clichy, 2011 yılında 15 milyon Euro bonservis ücretiyle transfer olduğunu Manchester City'yle toplamda 203 resmi karşılaşmada 3 gol 14 asistlik bir performans sergiledi.