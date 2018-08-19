Cocu resmen açıkladı: Giuliano ayrılacak

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Spor Toto Süper Lig’de Evkur Yeni Malatyaspor’a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. Phillip Cocu, Malatyaspor karşılaşmasındaki yenilginin sebeplerini anlatırken, bazı konularda kendilerini geliştirmeleri gerektiğini dile getirdi.

İşte Phillip Cocu’nun maç sonu açıklamaları…

”Yenilmemizin nedeni çok basit; onlar attı, biz atamadık. Çok fazla topa sahip olduğumuzu gördük ama çok fazla yaratıcı olamadık. Sadece kontratak düşünen bir takıa karşı oynuyorsanız, her zaman konsantre olmalısınız. Bir hata yaptık, gol yedik bu akşam. Maalesef istediğimiz sonucu alamadık. Paslarımızı daha iyi yapmalıyız. Son dokunuş, son pas istediğimiz gibi olmadı hiçbir zaman. Umudumuz Benfica karşısında elenmemizin ardından bu akşam alacağımız bir galibiyetle o duyguyu değiştirmekti ama olmadı bu maçta.”

‘Giuliano aramızdan ayrılacak’

“Hala yeni oyuncular katılacak, katılıyor. Giden oyuncular olacak. Maç öncesinde onaylayacak durumda değildim. Giuliano, başka bir kulüple anlaşmaya vardı. Kulübümüz de bu kulüpte anlaşmaya vardı. Aramızdan ayrılacak.”

Semik Özsoy’dan Giuliano açıklaması

Fenerbahçe Başkanvekili Semih Özsoy, Yeni Malatyaspor maçının ardından Giuliano transferi ile ilgili açıklamada bulundu. İşte Semih Özsoy’un Giuliano açıklaması…

‘Giuliano'nun transferinin şartlarını açıklayamam. Transfer netleştikten sonra KAP mecburiyeti var. Ama bitti denecek kadar yakın bir transfer, kulübümüz için iyi bir anlaşma.'

Giuliano Arabistan yolunda

Giuliano’nun Suudi Arabistan kulübü Al Nassr Riyad’a transfer olacağı iddia ediliyor. Arap basınında yer alan haberlere göre; Al Nassr, Fenerbahçe’ye öncelikle 5 milyon Euro’luk bir teklif yaptı ancak Fenerbahçe bu teklifi kabul etmedi ve 10 milyon Euro talep etti. Al Nassr da gelen bu teklifi kabul ederek Giuliano için Fenerbahçe ile anlaştı.

Giuliano sosyal medyadan takibe almıştı!

Fenerbahçe’nin Brezilyalı orta sahası Giuliano, transferine dair ilk sinyalleri sosyal medya hesabından verdi. 28 yaşındaki Brezilyalı yıldız, resmi sosyal medya hesabında Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Nasr’ın oyuncularını takip etmeye başladı. Sarı-lacivertli futbolcunun Al Nasr’dan Petros ve Bruno Uvini’yi takip etmesi, transferin gerçekleşebilme olasılığını daha da güçlendirdi.