Cocu: Temel konu gol atamamak

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, 0-0 berabere kaldıkları Sivasspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Yayıncı kuruluşa konuşan Hollandalı çalıştırıcı, “Yine hayal kırıklığı ile ayrıldığımız bir akşamı geride bırakıyoruz. Bana göre iyi bir maç çıkardık. İlk yarıda üretkenlik olarak iyi değildik. Robinho gibi yetenekli bir oyuncuları olduğu için onunla ilgili zor anlar yaşadık ama takım halinde durdurabildik” dedi.

En büyük sorunun gol atmak olduğunu söyleyen Cocu, “İkinci yarıda daha fazla pozisyon ürettik. Takımımız gol üretmekte çok zorlanıyor. Saha içindeki davranışlar değil asıl sebep. Birlikte oynama açısından doğru adımlar atıyoruz. Doğru yönde ilerlediğimizi görüyoruz ama futbolda en temel mesele gol atmaktır. Bir gol atsak özgüvenimiz de gelecek. Son dokunuşu yapamadık. Bizim için mücadele ettiğimiz temel konu bu”şeklinde konuştu.

Sivasspor - Fenerbahçe: 0-0

“DAHA İYİSİNİ YAPABİLİRDİK”

Kötü sonuçların gelmesine neden olan şeylerin birden fazla etken olmasına dikkat çeken Hollandalı teknik adam, “Farklı tipte oyuncularımız var bizim. Rakip oyuncularla kıyaslama doğru olmaz. Birçok sebep var bu skorları almamıza yol açan. Tek bir sebep olsa onu değiştirmek daha kolay olurdu. Bazı konularda iyi noktaya geldiğimizi görüyoruz. Her şeyden önce içinde bulunduğumuz durumdan mutlu olamayız. 9 puanımız var. Zor bir durumdaydık ama daha iyisini yapabilirdik” ifadelerini kullandı.

“BİRKAÇ İYİ SKOR ALMAMIZ GEREKİYOR”

Her şeye rağmen takımda iyi şeyler olduğunu söyleyen Cocu, “Organizasyon anlamında da kulüp içinde değişiklikler yaşadık. Hepsinin payı var bu durumda. Oyuncular üzerinde farklı bir baskı oluşturuyor. Alışık olmadığımız bir durumdayız. Normalde tepeye oynamaya alışık oyunculardan kurulu bir takımız. Bir tane değil, birkaç iyi skor almamız gerekiyor ki buradan çıkalım. Bazı güzel adımlar attığımızı görüyoruz. Daha az top kaybı yaptık bu akşam. Küçük adımlar ama bunlar artık skorla desteklenmeli. Birlikte mücadele etmeliyiz. Bu takım için başarıya ulaşma açısından bu odaklanmayı başarmak zorundayız” yorumunda bulundu.

“ŞAMPİYONLUK KONUŞACAK DURUMDA DEĞİLİZ”

Takımın kötü gidişatının sorulması üzerine Cocu, “Aslında herkes sorumlu Fenerbahçe’den bahsediyorsak hep biz diyoruz biz ifadesini kullanıyoruz. Ben sorumluyum bu işten, oyuncularım sorumlu var, yönetimin sorumluğu var. Herkes bu işin parçası herkesin bir sorumluğu var. Sezon başında bazı hedefler koyarsınız ama sezon içerisinde birçok etkenden dolayı bazen o hedeflerde değişiklik yapmak zorunda kalırsınız. Şuanda şampiyonluk konuşacak durumda değiliz. Ne kulüp, ne oyuncular nede ben böyle bir durumda olmaya alışığım. Zor durumdayız. Kulübümüzün hiç alışık olmadığı bir durumdayız. Ama biz öncelikli olarak bu durumdan çıkabilmenin yollarını arıyoruz” diye konuştu.

“KOÇ VE COMOLLI NE KONUŞTU BİLMİYORUM”

Başkan Ali Koç’un maçın ilk yarısının sonunda protokol tribününden kalkarak Sportif Direktör Damien Comolli ile görüşmesinin sorulması üzerine Cocu, “Ne konuştular bunu bilmiyorum. Maçın genel gidişatı ve içerisinde bulunduğumuz durumla ilgili olabilir. Bireysel olarak bir oyuncu ile ilgili bir şeyler söylemiş olabilir ama bana bir mesaj gelmedi. Ben bu takımın teknik direktörü olarak işimi yapmakla yükümlüyüm. Ben o an işime odaklanmış durumdaydım. Daha çok çalışıp galibiyetler almamız gerekiyor. Çünkü bu durumu değiştirelim” şeklinde konuştu.