Courtois resmen Real Madrid’de

İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea, kaleci Thibaut Courtois’in Real Madrid’e transferi için İspanyol kulübüyle anlaşma sağlandığını açıkladı.

Real Madrid’den yapılan açıklamada, Chelsea ile anlaşmaya varıldığı ve Belçikalı kalecinin sağlık kontrolünden geçtikten sonra 6 yıllık sözleşmeye imza atacağı duyuruldu.

İspanya basınında yer alan haberlere göre, Real Madrid, 26 yaşındaki Courtois için Chelsea’ye 35 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Belçika Milli Takımı’nda da görev alan Thibaut Courtois, Chelsea formasıyla çıktığı 154 karşılaşmanın 58’inde kalesinde gole izin vermezken, toplam 152 gole engel olamadı.

Chelsea sabah saatlerinde Athletic Bilbao'nun 23 yaşındaki kalecisi Kepa Arrizabalaga'yı 80 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında renklerine bağladı ve tarihin en pahalı kaleci transferini yapmış oldu.

Öte yandan İngiliz devi Real Madrid’in Hırvat orta saha oyuncusu Mateo Kovacic ile 1 yıllığına kiralık anlaşmasına varıldığını da açıkladı.