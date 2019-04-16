Cristian Erbes Gary Medel'in Boca Juniors'a dönmek istediğini söyledi

Beşiktaş'tan sezon sonunda ayrılacağı konuşulan Gary Medel'in geleceği ile alakalı Boca Juniors'tan eski takım arkadaşı Cristian Erbes'ten açıklama geldi.

Paraguay'da Nacional forması giyen Erbes, Medel'in Boca Juniors'a geri dönmek istediğini belirtirken; "Gary Medel ile sürekli konuşuyorum. Boca'yı çok seviyor ve geri döneceğini biliyorum. Türkiye'deki sözleşmesi sona erdiğinde Boca'ya ya da Universidad Catolica'ya geri dönecek. Eğer sportif direktör Nicolas Burdisso benden onu ikna etmemi isterse, bunu kolaylıkla yaparım" ifadelerini kullandı.

Gary Medel, 2009-2011 yılları arasında Cristian Erbes ile Arjantin devinde birlikte top koşturmuştu.

GARY MEDEL'İN INTER GÜNLERİ

PARMA, GENT, WEST HAM

Sezon sonunda takımın maliyetini düşürmeyi planlayan Beşiktaş'ta yolların ayrılacağı konuşulan Medel için son dönemde Serie A'dan Parma, Belçika'dan Gent ve Premier Lig'den West Ham United takımlarının devrede olduğu konuşuldu.

2017 Ağustos ayında 2,5 milyon euro bonservis bedeliyle Beşiktaş'a gelen 31 yaşındaki oyuncunun 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.