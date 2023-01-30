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Cristiano Ronaldo Avrupa'ya geri mi dönecek?

Cristiano Ronaldo Avrupa'ya geri mi dönecek?
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Cristiano Ronaldo'nun forma giydiği Al Nassr'ın teknik direktörü Rudi Garcia, ''Ronaldo bence önümüzdeki yıllarda yeniden Avrupa'da oynayacak'' dedi.

Manchester United'dan ayrıldıktan sonra sürpriz bir şekilde Al Nassr'a imza atan Cristiano Ronaldo için yeni teknik direktöründen bomba bir açıklama geldi.

"YENİDEN AVRUPA'DA OYNAYACAK"
Ronaldo'nun geleceğine dair konuşan Rudi Garcia, "Ronaldo rakip savunmaları aşma konusunda bize büyük bir katkı yapacak. O dünyanın en iyilerinden biri. Al Nassr'ın kariyerindeki son takım olacağını ise düşünmüyorum. Ronaldo bence önümüzdeki yıllarda yeniden Avrupa'da oynayacak." dedi.

HENÜZ GOL ATAMADI
Suudi Arabistan ekibiyle iki resmi maça çıkan Cristiano Ronaldo, henüz gol atamadı. Al Nassr ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayan Portekizli yıldız, senelik 200 milyon euro kazanıyor.

Etiketler cristiano ronaldo all nassr rudi garcia
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