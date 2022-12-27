Cristiano Ronaldo transferinde ters köşe: Al Nassr'a imza atacak derken...

FIFA Dünya Kupası'ndan önce Manchester United tarafından sözleşmesi feshedilen Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı hakkında iddialar gelmeye devam ediyor.

Katar'ın ev sahipliğinde gerçekleşen 2022 FIFA Dünya Kupası öncesinde verdiği röportajla futbol gündemine damgasını vuran, kulübü Manchester United'ı ihanet ile suçlayan ve teknik direktör Erik ten Hag'a saygı duymadığını söyleyen Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesi feshedilmişti. Bonservisini eline alan yıldız futbolcuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

RONALDO'DAN HERKESE TERS KÖŞE

KESİN GÖZÜYLE BAKILIYORDU



Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Nassr'ın ciddi şekilde ilgilendiği ve görüşmelerini sürdürdüğü Cristiano Ronaldo'nun ocak ayında imza atmasına kesin gözüyle bakılıyordu.



RESMİ AÇIKLAMA BİLE GELMİŞTİ



Hatta Al Nassr Sportif Direktörü Marcelo Salazar'dan transfere ilişkin, "Yıl sonuna kadar olayların nasıl gelişeceğini bekleyip görelim. Gördüğünüz gibi bu, sadece kulüp için değil, ülke ve dünya futbolu için de çok büyük bir müzakere. Görüşmeler hala devam ediyor. Çok yüksek rakamlardan söz ediyoruz. Cristiano Ronaldo'nun futbol tarihinin en iyilerinden biri olduğunu söyleyebilirim. Bir sporcu olarak, kazanma azmiyle bana her zaman örnek oldu. Bir Portekiz vatandaşı olarak, onu her zaman destekliyordum. Ancak yakın zamanda neler olacağı ortaya çıkacak." açıklaması gelmişti.



Manchester United ile Ronaldo'nun yollarını ayırması sonrasında Real Madrid'den Santiago Bernabeu Stadyumu paylaşılmış ve "Ev" emojisi kullanılmıştı. Bu paylaşım, Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid'e geri döneceği şeklinde yorumlanmıştı.



HAYRANLARINI HEYECAN SARDI



Bonservisi elinde olan ve çalışmalarını Real Madrid tesislerinde sürdüren Cristiano Ronaldo ile ilgili gündeme gelen iddia yıldız ismin hayranlarını heyecanlandırdı.



REAL MADRID DEVREDE



TNT Sports, İspanya La Liga devi Real Madrid'in Cristiano Ronaldo'yu transfer etmek istediğini yazdı.

GÖRÜŞME KARARI ALINDI



Habere göre; Madrid, kulüp efsaneleri arasında yer alan Portekizli'nin geri dönüşü için menajeri Jorge Mendes ile görüşme kararı aldı.



BU SEZONKİ PERFORMANSI



Bu sezon milli takım da dahil olmak üzere 26 resmi maça çıkan 37 yaşındaki futbolcu, 6 gol - 4 asistlik bir performans sergiledi.