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Cristiano Ronaldo'dan rakibine tokat

Portekiz'in sahasında İrlanda'yı son dakikalarda 2 gol atarak yenmesinde başrol oynayan Cristiano Ronaldo'nun maçta bir pozisyonda rakibine hareketi kameralara yakalandı.

Dakikalar 15'i gösterdiğinde Portekiz'in kazandığı penaltıda topun başına geçen Ronaldo, İrlanda'dan O'Shea'nin hareketine tokatla karşılık verdi. Cristiano Ronaldo penaltı noktasına topu diktiği anda ayağıyla topa vuran O'Shea'nin hareketine kayıtsız kalamadı ve rakibine tokat attı.

 Maçta devrede olmayan VAR nedeniyle Ronaldo herhangi bir ceza almadı.

Öte yandan Cristiano Ronaldo'nun kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Gavin Bazunu topu köşeden çıkardı.

Etiketler Cristiano Ronaldo tokat maç video
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