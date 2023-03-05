Cristiano Ronaldo'dan Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için yardım

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, deprem felaketinin yaşandığı Türkiye ve Suriye'ye çadırlar, gıda paketleri, yastıklar ve battaniyeler, yataklar, bebek maması,süt ve tıbbi malzemelerinin içinde yardım uçağı gönderdi.

AFAD'a göre 6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem felaketinde binlerce kişi yaşamını yitirdi. Depremin yıkıcı etki yarattığı Türkiye ve Suriye'ye insani yardımlar gönderildi. Futbol dünyası da deprem bölgesi için seferber oldu. Düzenlenen kampanyalara dünyaca ünlü futbolcular destek verdi.

ELEŞTİRİLİYORDU

Özellikle bu konuda sosyal medya hesabından paylaşım yapmaması eleştirilen Cristiano Ronaldo, deprem felaketinin yaşandığı Türkiye ve Suriye'ye yardım gönderdi.

YARDIM UÇAĞI GÖNDERDİ

Daily Mail'in haberine göre Al Nassr'da forma giyen 37 yaşındaki futbolcu, içinde çadırlar, gıda paketleri, yastıklar ve battaniyeler, yataklar, bebek maması,süt ve tıbbi malzemelerin içinde olduğu yardım uçağını Türkiye ve Suriye'ye gönderdi. Söz konusu yardımlar depremzedelere ulaştırıldı.

Öte yandan Ronaldo, Merih Demiral'ın başlattığı yardım kampanyasına da formasını bağışlamıştı.