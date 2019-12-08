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  4. 08 Aralık 2019 13:23

Crystal Palace'dan Cenk Tosun hamlesi

Beşiktaş'tan 22 milyon Euro gibi rekor bir bedelle İngiliz ekibi Everton'a transfer olan milli oyuncumuz Cenk Tosun için yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Crystal Palace'dan Cenk Tosun hamlesi
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Everton'da geleceği merak konusu olan Cenk Tosun için yeni gelişmeler yaşanıyor. İngiliz basınının haberine göre Milli futbolcu için fiyat soran ve resmi bir şekilde ilgilenen tek takım var: Crystal Palace.

Teknik direktör Marco Silva döneminde forma şansı bulamayan Cenk Tosun'un Ocak ayında ne karar vereceği merak konusu. Beşiktaş ile de ismi geçen Cenk Tosun'un Türkiye'ye kiralanmasının zor gözüktüğü ve Türk forvetin yüksek ihtimal Avrupa'da kalacağı belirtildi. Siyah beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi de, transferinin söz konusu olmadığını söylemişti.

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Beşiktaş , İngiltere , Premier Lig , cenk tosun , everton
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