Crystal Palace'dan Cenk Tosun hamlesi

Everton'da geleceği merak konusu olan Cenk Tosun için yeni gelişmeler yaşanıyor. İngiliz basınının haberine göre Milli futbolcu için fiyat soran ve resmi bir şekilde ilgilenen tek takım var: Crystal Palace.

Teknik direktör Marco Silva döneminde forma şansı bulamayan Cenk Tosun'un Ocak ayında ne karar vereceği merak konusu. Beşiktaş ile de ismi geçen Cenk Tosun'un Türkiye'ye kiralanmasının zor gözüktüğü ve Türk forvetin yüksek ihtimal Avrupa'da kalacağı belirtildi. Siyah beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi de, transferinin söz konusu olmadığını söylemişti.