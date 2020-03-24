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  4. 24 Mart 2020 17:50

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Abdurrahim Albayrak, Şükran Albayrak ile Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs tespit edilen Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'i arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Abdurrahim Albayrak, Şükran Albayrak ile Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı!
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak ile Fatih Terim'i arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

İLK AÇIKLAMA

Koronavirüs testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in durumuyla ilgili tedavi gördüğü özel hastaneden açıklama yapıldı.
Hastaneden yapılan açıklamada, sarı-kırmızılıların teknik patronu Fatih Terim'in klinik bulgularının iyi olduğu belirtilerek, "Covid - 19 testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Sağlık Bakanlığı yönergelerinde belirtilen tedavi protokolüne hastanemizde başlanmıştır. Klinik bulguları iyi olan Terim'in hafif öksürük dışında şikayeti bulunmamaktadır. Hastamızın durumu yakından takip edilmektedir" denildi

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Recep Tayyip Erdoğan , abdurrahim albayrak , fatih terim , koronavirüs
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