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  4. 18 Mart 2020 19:13

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı! Süper Lig devam edecek!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni kararlar arasında spor müsabakaları ile ilgili bir madde yer almadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı! Süper Lig devam edecek!
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 21 maddelik bildiride maçların ertelenmesine dair bir karar çıkmadı. Ligler, daha önce açıklandığı gibi Nisan sonuna kadar seyircisiz olarak oynanmaya devam edecek.

GALATASARAY ANTRENMANINI İPTAL ETMİŞTİ

Galatasaray'da Fatih Terim, bu akşam yapılacak antrenmanı iptal etti. Sarı kırmızılıların, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde yapılan toplantının ardından çıkan sonuçtan sonra nasıl bir yol haritası izleyeceği merak konusu oldu.

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