Cüneyt Çakır hakemliği bırakıyor

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Cüneyt Çakır'ın hakemliği bırakmak istediğini kendilerine bildirdiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu başkanı Mehmet Büyükekşi, 45 yaşındaki Cüneyt Çakır'ın geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

TFF Başkanı beIN Sports'daki konuşmasında; "Cüneyt Çakır hocamız, yurt dışından birçok teklif aldığını söyledi ama kariyerini Türkiye'de sonlandırmak istediğini belirtti. Sonraki dönemde de yeni Cüneyt Çakırlar yetiştirmek istediğini söyledi." dedi.

Büyükekşi açıklamasının devamında; "Hocamıza bir jübile maçı düzenlemek istiyoruz. Türk hakemliğine yakışır bir şekilde onu uğurlamak istiyoruz. Bu zamana kadarki çalışmaları için teşekkür ediyorum." sözlerini sarf etti.