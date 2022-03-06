Cüneyt Çakır'dan sürpriz karar! Yeni adresi belli oldu

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Türkiye'ye veda ediyor. Deneyimli hakemin yeni sezonda Suudi Arabistan'da düdük çalacağı iddia edildi.

Türkiye'nin en popüler hakemi olan Cüneyt Çakır'ın Süper Lig'deki son dönemi olduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü. TV 100'de yorumculuk yapan eski FIFA kokartlı hakem Deniz Ateş Bitnel, deneyimli hakemin yeni sezonda Suudi Arabistan'da çalışacağını belirtti.

"ANLAŞMA SAĞLANDI"

Deniz Ateş Bitnel yaptığı açıklamada, " Cüneyt Çakır'ın Türkiye'de hakemlik yapmasına belki de müsaade edilmeyecek önümüzdeki sezon. Ama Dünya Kupası bekleniyor. Cüneyt Çakır'ın da karşı bir hamlesi var. Cüneyt Çakır Suudi Arabistan Futbol Federasyonu ile görüşmelerini devam ettiriyor. Anlaşma sağlandı." ifadelerini kullandı.

500 BİN DOLAR KAZANACAK

Ajansspor'da yer alan habere göre, Cüneyt Çakır, Arap ülkesinin Futbol Federasyonu ile sözleşme imzalaması durumunda astronomik bir maaş alacağı iddia edildi. Çakır'ın Suudi Arabistan'dan 1 sezon için 500 bin dolar kazanacağı konuşuluyor.