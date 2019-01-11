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  4. 11 Ocak 2019 19:27

Damien Comolli'ye sürpriz talip

Fransız ekibi Nice'de başkan Jean-Pierre Rivere ve Sportif Direktör Julien Fournier istifa ettiklerini açıkladılar. Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin Nice'e gideceği iddia edildi.

Damien Comolli'ye sürpriz talip
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Fransız basını ise Fenerbahçe'de eleştirilen Damien Comolli'nin Nice'in yeni sportif direktörü olabileceğini iddia etti. Comolli'nin bu görev için ilk aday olduğunu belirten Fransızlar, önümüzdeki günlerde sıcak temaslar olabileceğini kaydetti.

TEKRAR FRANSA'YA DÖNEBİLİR
Comolli, Fransa'da 2004-2005 ve 2008-2010 yılları arasında Saint-Etienne takımının sportif direktörü olarak görev almıştı. Fransa Ligi'nde teknik direktörlüğünü eski oyuncu Patrick Vieira'nın yaptığı Nice, 18 hafta sonunda 26 puan toplayarak 10. sırada yer alıyor. Kaynak: Sporx

Damien Comolli , Nice , Fenerbahçe
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