David Beckham Falcao'yu transfer etmek istiyor

2020'den itibaren MSL'te mücadele edecek olan Inter Maimi'nin kurucu başkanı David Beckham, bazı yıldız futbolcuları transfer listesine aldı. AS Gazetesi'nde yer alan habere göre MSL'e gösterişli bir başlangıç yapmak isteyen Beckham bu sebeple James Rodrigues, Radamel Falcao ve Mandzukic'i takımında görmek istiyor.

Beckham'ın forvet hattında Radamel Falcao ve Mario Mandzukic için girişimde bulunabileceği ancak Hırvat golcünün transferinin daha yüksek ihtimal olduğu vurgulandı. Ayrıca haberde Beckham'ın teknik direktörlük için ilk tercih olarak Serie A'da Napoli'yi çalıştıran Carlo Ancelotti'yi belirlediği alternatif olarak ise Gatuso'yu düşündüğü yazıldı.

FALCAO, BAŞAKŞEHİR VE BRUGGE MAÇLARINDA YOK

Galatasaray’da uzun süredir sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Radamel Falcao, Başakşehir ve Club Brugge maçlarında da sahada olamayacak.