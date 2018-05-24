Demba Ba Beşiktaş'tan 3 milyon Euro istiyor !

Siyah-Beyazlılar’ın Demba Ba ısrarı devam ediyor... Sezonun ilk yarısını Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe’de kiralık olarak geçiren ve 13 maçta attığı 7 golle yıldızını parlatan 32 yaşındaki futbolcu için temaslar sürüyor.

Göztepe formasıyla Galatasaray karşısında çıktıkları maçın ardından, “Durumumla ilgili olarak Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi’yle görüşeceğim” diyerek yeni rotasını Kara Kartal olarak belirleyen Senegalli oyuncunun, eski kulübü Shanghai Shenhua’dan gelen teklifin ardından kafası karışmıştı. Uzakdoğu ekibinin seneliği 4 milyon Euro’dan 2 yıllık anlaşma önermesinin ardından Beşiktaş Yönetimi’yle konuyu değerlendiren tecrübeli futbolcunun, bu teklifi öne sürerek, “3 milyon Euro’dan (17 milyon TL) 2 senelik kontrat isterim” dediği öğrenildi.

Ahmet Nur Çebi’yle görüşecek

Shanghai Shenhua’nın yüksek teklifine rağmen Çin’e geri dönmeye sıcak bakmayan Ba’nın, istediği mali şartların sağlanması halinde kariyerine Beşiktaş’ta devam etmeyi planladığı kaydedildi. Bonservisi elinde bulunan yıldız ismin, geleceği konusunda son olarak bu hafta içerisinde Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi’yle bir görüşme gerçekleştirip kariyerini şekillendireceği bildirildi.

2 kez görev yaptı

Demba Ba’yla Beşiktaş’ın yolları ilk olarak 2014 yılında kesişmişti. İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea’den 6 milyon Euro karşılığında takıma kazandırılan Demba Ba, 2014-15 sezonunu 44 maçta 27 golle tamamlayınca dönem sonunda Shanghai Shenhua’ya 13 milyon Euro’ya satılmıştı. Önceki sezonun ikinci yarısında Beşiktaş’ta kiralık olarak forma giyen Ba, Kara Kartal’a geri dönerse Siyah-Beyazlılar’daki 3. dönemi olacak.