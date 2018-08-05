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  4. 05 Ağustos 2018 17:06

Demba Ba'ya ırkçı saldırı !

Çin Ligi'nde Shanghai Shenhua forması giyen Beşiktaş ve Göztepe'nin eski oyuncusu Demba Ba kendisine ırkçı sözler söyleyen rakibinin üzerine yürüdü.

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Kariyerine Çin’de devam eden Beşiktaş ve Göztepe’nin eski oyuncusu Demba Ba, takımı Shanghai Shenhua’nın deplasmanda Changchun Yatai ile oynadığı maçta çılgına döndü.

Rakip takım futbolcularından Zhang Li ile saha ortasında birbirine giren Demba Ba’yı takım arkadaşları güçlükle sakinleştirdi. Kendisine yönelik ırçkı ifadeler kullanıldığını iddia eden 33 yaşındaki golcü oyuncu tartışmayı dakikalarca sürdürdü.

Mücadelenin hakemi yaşananlar sonrası her iki oyuncuya da sarı kart gösterirken Shanghai Shenhua, maçtan sonra Demba Ba'nın Changchun Yatai oyuncusu Zhang Li tarafından ırkçı sözlere maruz kaldığını açıkladı. Çin Futbol Federasyonu’nun konuyla ilgili soruşturma başlatması bekleniyor.

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