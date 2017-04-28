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  1. 28 Nisan 2017 18:08

Denayer Galatasaray'a dönecek mi ?

Sunderland'de kiralık olacak geçiren Denayer'ın gelecek yıl da kiralık gönderileceği iddia edildi.

Denayer Galatasaray'a dönecek mi ?
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Belçikalı milli stoper Denayer'in kulübü Manchester City ile yıldızı bir türlü barışmıyor.

21 yaşındaki savunma oyuncusunun daha çok Premier League tecrübesi edinmesini isteyen Guardiola'nın, futbolcuyu 1 yıl daha kiralık göndermek istediği öğrenildi.

İngiliz basınında çıkan haberlere göre, Premier League'in orta sıra takımlarının dışında Ligue 1'den Marsilya da Denayer'in peşinde.

Genç stoperin gelecek sezon hangi kulüpte oynayacağı merak konusu. Daily Mail gazetesine göre Galatasaray da oyuncuyu bir kez daha kiralamak istiyor.

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