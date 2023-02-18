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Deprem felaketine sessiz kalan Ronaldo'ya Türk takipçisinden tokat gibi sözler

Deprem felaketine sessiz kalan Ronaldo'ya Türk takipçisinden tokat gibi sözler
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Türkiye ve Suriye'yi vuran depremle ilgili paylaşım yapmayan yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'ya tepkiler çığ gibi büyüdü. Ronaldo'nun bir Türk takipçisi, ''Biz senin oynadığın futbol kadar karakterini ve duruşunu da sevdik. Deprem felaketine sessiz kalman ve abartılı sevinçlerini gözümüze gözümüze sokmanla sana olan sevgimiz de enkaz altında kaldı.'' diyerek sitem etti.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem Türkiye ve Suriye'de yıkıma neden oldu. Binlerce insanın hayatını kaybettiği deprem felaketinin ardından tek bir kare bile paylaşmayan Cristiano Ronaldo, hayranlarını büyük hayal kırıklığına uğrattı. Ronaldo'nun sessizliğe gömülmesi, eleştirilerin hedefi haline gelmesine neden oldu.

MERİH'E "PAYLAŞIM YAPACAĞIM" DEMİŞTİ
Merih Demiral, depremzedeler için başlattığı kampanyasında ilk olarak Ronaldo'nun Juventus'ta oynadığı dönemde kendisine verdiği imzalı formayı satışa çıkarmıştı. Milli futbolcumuz, Portekizli yıldızın bir mesaj paylaşacağını da söylemişti ancak aradan günler geçmesine rağmen Ronaldo'dan herhangi bir paylaşım gelmedi.

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SOSYAL MEDYADA LİNÇ EDİLDİ
Türkiye'deki hayranlarını fazlasıyla kızdıran Portekizli yıldız için çok sayıda tepki paylaşımı geldi. Bazı sosyal medya kullanıcıları yıldız futbolcuyu adeta linç etti.

"SANA OLAN SEVGİMİZ DE ENKAZ ALTINDA KALDI"
Ronaldo'ya bir Türk takipçisinin yaptığı, "Biz senin oynadığın futbol kadar karakterini ve duruşunu da sevdik. Ancak 40 bin insanımızın hayatını kaybettiği deprem felaketine sessiz kalman ve abartılı sevinçlerini gözümüze gözümüze sokmanla sana olan sevgimiz de enkaz altında kaldı. Türk insanı yapılan iyiliği de kötülüğü de unutmaz." yorumu ise dikkat çekti.

 

Etiketler Cristiano Ronaldo türkiye suriye deprem
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