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Derbi öncesi Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu sürprizi

Derbi öncesi Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu sürprizi

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş bu akşam Vodafone Park'ta Fenerbahçe'yi konuk edeceği maç öncesi yeni bir gelişme yaşandı.

Spor Toto Süper Lig'de nefesler tutuldu, futbolseverler sezonun son derbisinin sonucunu merakla bekliyor. Beşiktaş , bu akşam saat 19.00'da son 7 maçını da kazanarak müthiş bir çıkış yakalayan Fenerbahçe 'yi ağırlayacak.

GEÇEN SEZON YILDIZI PARLADI

Zorlu müsabaka öncesi Beşiktaş'ta sürpriz transfer gelişmesi yaşandı. Geçen sezon kalesinde başarılı performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Ersin Destanoğlu siyah-beyazlı takımın 3 kupa kazanmasında başrolü oynamıştı.

12 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPADI

Bu sezon Beşiktaş ile 40 maça çıkan genç file bekçisi kalesinde 54 gol görürken 12 maçta da kalesini gole kapattı. 21 yaşındaki kalecinin güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Genç kaleci için Ligue 1 ekibi Nice devreye girdi ve siyah-beyazlılar ile gerçekleştirdikleri görüşmeler sonrasında prensip olarak anlaşma sağlandı.

BONSERVİS BEDELİ 7 MİLYON EURO

Beşiktaş 7 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Nice ile anlaşmış durumda. Siyah-beyazlılar 7 milyon euronun yanında sonraki satıştan da pay istiyor. Yönetim Fransız ekibi ile sonraki satıştaki pay için ortak noktada buluşabilirse Ersin Destanoğlu'nun gidişine izin verecek. Başarılı file bekçisinin Nice'e transferi gerçekleşmesi halinde, Rennes kalesini koruyan Doğan Alemdar'la birlikte Ligue 1'de forma giyen Türk kaleci sayısı ikiye çıkacak. (Akşam)

Etiketler Beşiktaş beşiktaş gelişme ersin destanoğlu
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