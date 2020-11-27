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  4. 27 Kasım 2020 22:13

Derbi öncesi Beşiktaş'ta koronavirüs vakası!

Beşiktaş, Ajdin Hasic'in corona virüs testinin pozitif çıktığını ve diğer futbolculara yapılan testlerin negatif çıktığını açıkladı.

Derbi öncesi Beşiktaş'ta koronavirüs vakası!
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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

"Futbol Takımımızın, Süper Lig’in 10. haftasında 29 Kasım Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maç öncesinde; teknik heyetimiz ve futbolcularımız ile tesis çalışanlarımıza rutin Covid-19 PCR testi uygulanmıştır.

Yapılan testler neticesinde; daha önce testi pozitif sonuçlanmış, TFF Futbola Dönüş Protokolü çerçevesinde iki adet testte negatif sonuç alınan futbolcumuz Ajdin Hasic’te yeniden pozitif bulguya rastlanırken diğer testlerde negatif sonuç elde edilmiştir.

Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuz Ajdin Hasic’in takip ve izolasyonuna ilgili protokoller gereğince derhal başlanmıştır."

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