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  4. 21 Aralık 2019 21:49

Derbi öncesi Fenerbahçe'de son durum!

Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fenerbahçe son çalışmasını yaptı. İşte derbi öncesi Fenerbahçe'de son durum...

Derbi öncesi Fenerbahçe'de son durum!
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Fenerbahçe, Süper Lig’in 16. haftasında yarın Beşiktaş’ı konuk edeceği derbi maçın hazırlıklarını tamamladı. İşte derbi öncesi Fenerbahçe'de son durum...

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, koordinasyon, 5’e 2 pas ve top kapma çalışmaları yapıldı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Tedavileri süren Victor Moses, Hasan Ali Kaldırım ve Miha Zajc özel program dahilinde takımdan ayrı çalışırken, sakatlığı bulunan Sadık Çiftpınar antrenmanda yer almadı.

Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, tesislerde kampa girdi.

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