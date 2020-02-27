Derbi performansı sonrası Falcao'ya Milli Takım'dan teklif

Galatasaray'ın Kolombiyalı forveti Falcao, 20 yıl sonra Kadıköy’de 3-1 kazanılan Fenerbahçe derbisinde penaltıdan ağları sarsmıştı.

Tecrübeli forvetin ortaya koyduğu mücadele, Kolombiya’da da büyük ses getirdi. Ülke basınında Kolombiya Milli Takımı Teknik Direktörü Carlos Queiroz’un onu en yakın zamanda aday kadroya çağıracağı yazıldı.

DERBİLERİN KAHRAMANI

Milli Takım formasını en son 29 Haziran 2019’da Şili’ye karşı giyen Radamel Falcao, ülkesinin Copa America’dan elenmesine engel olamamıştı. Teknik Direktör Queiroz’un yeni bir takım inşa etmeye çalıştığı ancak Falcao’nun tecrübesinden yararlanmak istediği yazıldı. Tecrübeli futbolcu, üst üste yaşadığı sakatlıkların ardından Milli Takım’daki formasını kaybetmişti. Öte yandan Falcao’nun kariyerindeki derbi performansı da dikkat çekti. River Plate’le Boca’ya, A.Madrid’le R.Madrid’e, Porto’yla Benfi ca’ya ve Monaco’yla Nice’e gol atan Falcao, Galatasaray’da da F.Bahçe’yi boş geçmedi.

Kaynak: Akşam